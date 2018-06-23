США призупинили ряд військових навчань з Південною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. США призупинили проведення ряду військових навчань за участю Південної Кореї в зв’язку з підсумками саміту в Сінгапурі. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю заяві Пентагону, повідомляє УНН.
Як випливає з документа, міністр оборони США Джеймс Меттіс “в координації з нашим (американським) союзником — Республікою Корея — на невизначений термін припинив вибрані маневри”. “У їх числі „Freedom Guardian“ і двоє навчань в рамках програми обмінів для корейських морських піхотинців, заплановані на наступні три місяці”, — пояснили у військовому відомстві.
Дане рішення було прийнято після зустрічі Меттіса з держсекретарем Майклом Помпео, помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном і головою Комітету начальників штабів (КНШ) ЗС США генералом Джозефом Данфордом. Предметом обговорення були підсумки саміту і подальші дії американської сторони. У заяві констатується, що “додаткові рішення” будуть залежати від того, чи продовжить КНДР “сумлінно проводити продуктивні переговори”.
Меттіс раніше заявив, що обговорить з Помпео і Болтоном можливість призупинення запланованих на серпень спільних військових навчань “Ulchi Freedom Guardian” на Корейському півострові.
Як повідомляв УНН, Токіо почав розслідування діяльності 10 пов’язаних з КНДР фірм.