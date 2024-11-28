Администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности Вооруженных сил. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Байдена, пишет УНН.

Детали

По данным собеседника агентства, администрация Демократической партии, которая уходит в отставку в январе 2025 года, просит снижения в Украине возраста мобилизации. Сейчас предельный возраст составляет 25 лет-администрация Байдена предлагает снизить его до 18 лет.

Американский чиновник заявил, что" чистая математика " ситуации в Украине заключается в том, что ей нужны дополнительные войска для борьбы. По мнению Белого Дома, Украина имеет достаточно вооружения, однако сталкивается с недостаточным количеством войск, которое нужно резко увеличить.

Чиновник добавил, что," по мнению украинцев", необходимо мобилизовать примерно 160 тыс. военных, предположительно, цитируя слова секретаря СНБО Александра Литвиненко.

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