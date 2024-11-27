В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных

В Министерстве иностранных дел рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных, передает УНН со ссылкой на Astra.

"Актуальный список содержит 630 украинских военнопленных, которых Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях. Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет Украине решать, кого из российских военнослужащих включать в обмен", - сказала представительница мзс рф Мария Захарова на брифинге.

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Наибольший обмен за войну состоялся в январе этого года, тогда россия и Украина обменялись 195 пленными с каждой стороны.

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