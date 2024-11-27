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В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных

В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных

Киев  •  УНН

 • 9071 просмотра

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В мид рф сообщили о готовности обменять 630 украинских военнопленных на паритетных условиях. Украина может самостоятельно выбрать российских военных для обмена.

В Министерстве иностранных дел рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных, передает УНН со ссылкой на Astra.

"Актуальный список содержит 630 украинских военнопленных, которых Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях. Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет Украине решать, кого из российских военнослужащих включать в обмен", - сказала представительница мзс рф Мария Захарова на брифинге.

Добавим

Наибольший обмен за войну состоялся в январе этого года, тогда россия и Украина обменялись 195 пленными с каждой стороны.

Обмен пленными: среди освобожденных - 31 защитник «Азовстали», украинцев удалось вернуть благодаря ОАЭ14 сент. 2024, 11:36 • 27733 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
ukrainaУкраина