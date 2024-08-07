США призывает к спокойствию на Ближнем Востоке, однако американские войска направляются в регион

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, лидеры национальной безопасности США заявили, что вместе с союзниками оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако США перебросили больше войск в регион и пригрозили возмездием в случае нападения на американские силы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Крайне важно, чтобы все в регионе оценили ситуацию, поняли риск просчета и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не обострят ее - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил нападение в понедельник на американские силы в Ираке со стороны поддерживаемой Ираном группировки боевиков, в результате которого были ранены семеро военнослужащих, и дал понять, что США не будут колебаться с ответом.

Не делайте ошибки, Соединенные Штаты не потерпят нападений на наш персонал в регионе - заявил Остин.

Издание отмечает, что их комментарии появились в то время, когда ХАМАС назвал Яхью Синвара - организатора терактов в Израиле 7 октября, приведших к войне - своим новым лидером, усилив опасения, что это заявление спровоцирует Израиль и что напряженность перерастет в более масштабную войну.

Тегеран также пообещал отомстить Израилю за убийство на прошлой неделе высшего политического лидера ХАМАС в Иране, а ливанская Хезболла угрожает возмездием за израильский удар, в результате которого погиб один из высших командиров группировки в Бейруте.

Всё это осложнило усилия американских, египетских и катарских посредников, пытающихся спасти переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

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Блинкен заявил, что дальнейшие атаки лишь увековечат конфликт, добавив, что "мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, донося это послание непосредственно до Ирана. Мы донесли это послание непосредственно до Израиля".

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Остин объявил о передислокации американских войск в последние дни, чтобы помочь защитить Израиль от возможных нападений со стороны Ирана и сателлитов в регионе. Он также сказал, что авианосец USS Abraham Lincoln заменит USS Theodore Roosevelt позже в этом месяце.

По словам американского чиновника, около десятка истребителей F/A-18 и самолет-разведчик E-2D Hawkeye с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" перелетели в понедельник из Оманского залива на военную базу на Ближнем Востоке.

Ожидается, что наземное базирование самолетов ВМС будет временным, потому что эскадрилья истребителей ВВС США F-22 направляется на ту же базу с места базирования на Аляске. Ожидается, что около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

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