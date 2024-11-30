США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией из-за антидемократических действий правительства. Об этом сообщает правительство США, передает УНН.

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В частности, причиной такого шага стали решения правительственной партии "Грузинская мечта", которые противоречат демократическим принципам и отдаляют страну от евроатлантической интеграции.

Решение "Грузинской мечты" прекратить процесс вступления Грузии в Европейский Союз идет вразрез с конституционными обязательствами страны по стремлению к интеграции в ЕС и НАТО. Такой шаг правительства, по мнению США, усиливает уязвимость Грузии перед влиянием кремля.

Вашингтон также осудил чрезмерное применение силы грузинской полицией во время разгона мирных протестов. Американская сторона подчеркнула необходимость обеспечения прав на свободу собраний и выражения мнений.

Правительство Грузии обвиняется в нарушении ключевых принципов стратегического партнерства, таких как демократия, верховенство закона, уважение прав человека, свобода слова и борьба с коррупцией. Эти действия, по мнению США, подрывают доверие между странами, что стало основанием для приостановления сотрудничества.

Вашингтон призвал грузинские власти немедленно вернуться к демократическим реформам, обеспечить прозрачное расследование нарушений на парламентских выборах и отменить законы, ограничивающие основные свободы.

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