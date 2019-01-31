США должны иметь современные ядерные силы - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты должны иметь современные и надежные силы ядерного сдерживания, которые способны обеспечить безопасность Америки и ее союзников. Об этом в четверг во время выступления на пленарном заседании делегаций государств — членов “ядерной пятерки” заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, передает УНН.
“США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания”, — заявила дипломат.
При этом она подчеркнула, что в настоящее время США не заняты разработкой новых образцов подобных вооружений.
“Мы не создаем новое оружие и не ищем ядерных целей по земному шару”, — отметила Томпсон.
“Соединенные Штаты также остаются полностью отданы взятым на себя обязательствам в области нераспространения ядерного оружия”, — подчеркнула заместитель главы Госдепа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали Россию и США не допустить разрыва ДРСМД
Конференция стран “ядерной пятерки” проходит 30-31 января в Пекине. Ее основной темой стала поддержка режима нераспространения ядерного оружия. Стороны — Россия, Великобритания, Китай, США, Франция — представлены на уровне заместителей или помощников руководителей внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча “ядерной пятерки” прошла в Вашингтоне в 2016 году.
Как сообщал УНН, США впервые обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения ДРСМД.
4 декабря 2018 госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия до 2 февраля не вернется к исполнению договора.
На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемый Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения настоящего договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать , если США с него выйдут, предупредил Путин.