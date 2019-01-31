США повинні мати сучасні ядерні сили - Держдеп

“США повинні мати сучасні, надійні та стійкі сили ядерного стримування”, — заявила дипломат.

При цьому вона підкреслила, що в даний час США не зайняті розробкою нових зразків подібних озброєнь.

“Ми не створюємо нову зброю і не шукаємо ядерних цілей по земній кулі”, — зазначила Томпсон.

“Сполучені Штати також залишаються повністю віддані узятим на себе зобов’язанням в галузі нерозповсюдження ядерної зброї”, — підкреслила заступник голови Держдепу.

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Конференція країн “ядерної п’ятірки” проходить 30-31 січня в Пекіні. Її основною темою стала підтримка режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Сторони — Росія, Великобританія, Китай, США, Франція — представлені на рівні заступників або помічників керівників зовнішньополітичних відомств. Попередня зустріч “ядерної п’ятірки” пройшла у Вашингтоні в 2016 році.

Як повідомляв УНН, США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання ДРСМД.

4 грудня 2018 держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання по ДРСМД, якщо Росія до 2 лютого не повернеться до виконання договору.

На наступний день президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів, підкреслив, що американська сторона не надала жодних доказів що приписується Москві порушення ДРСМД. Росія виступає проти руйнації цього договору, але буде змушена відповідним чином реагувати, якщо США з нього вийдуть, попередив Путін.