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Мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД

Мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Мер Хіросіми Кадзума Мацуї і мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликали в середу РФ і США не допустити розриву Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це йдеться в спільному посланні, яке вони направили керівництву Росії та Сполучених Штатів, передає УНН.

“Якщо договір буде ліквідовано без будь-яких замісних заходів — це підвищить небезпеку застосування ядерної зброї”, — цитує документ інформаційне агентство Kyodo.

Мери Хіросіми і Нагасакі закликали в зв’язку з цим до розробки конкретних пропозицій, спрямованих на ядерне роззброєння.

“Ми чекаємо, що США і Росія зіграють лідируючу роль в зусиллях, спрямованих на те, щоб не повторити трагедії Хіросіми і Нагасакі”, — наголошується в посланні.

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Довідка УНН: ДРСМД був підписаний СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні. Він забороняє створення, виробництво і розгортання ракет радіусом дії від 500 до 5,5 тисяч км наземного базування, тоді як крилаті ракети морського базування, зокрема американські “Томагавки”, дозволені. Підписання та поетапне виконання угоди, підтверджене взаємними інспекціями, сприяло ядерної розрядці в Європі.

США вперше звинуватили Росію в порушенні ДРСМД в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання ДРСМД.

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4 грудня 2018 держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання по ДРСМД, якщо Росія до 2 лютого не повернеться до виконання договору.

На наступний день президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів, підкреслив, що американська сторона не надала жодних доказів що приписується Москві порушення ДРСМД. Росія виступає проти руйнації цього договору, але буде змушена відповідним чином реагувати, якщо США з нього вийдуть, попередив Путін.

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