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Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали Россию и США не допустить разрыва ДРСМД

Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали Россию и США не допустить разрыва ДРСМД

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвали в среду РФ и США не допустить разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в совместном послании, которое они направили руководству России и Соединенных Штатов, передает УНН.

"Если договор будет ликвидирован без каких-либо восполняющих это мер - это повысит опасность применения ядерного оружия", - цитирует документ информационное агентство Kyodo.

Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали в связи с этим к разработке конкретных предложений, направленных на ядерное разоружение.

"Мы ждем, что США и Россия сыграют лидирующую роль в усилиях, направленных на то, чтобы не повторить трагедии Хиросимы и Нагасаки", - отмечается в послании.

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Справка УНН: ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он запрещает создание, производство и развертывание ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км наземного базирования, тогда как крылатые ракеты морского базирования, в частности американские "Томагавки", разрешены. Подписание и поэтапное выполнение соглашения, подтвержденное взаимными инспекциями, способствовало ядерной разрядке в Европе.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения ДРСМД.

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4 декабря 2018 госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия до 2 февраля не вернется к исполнению договора.

На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемый Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения настоящего договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США с него выйдут, предупредил Путин.

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