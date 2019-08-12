США ужесточат правила получения виз для легальной иммиграции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз для легальной иммиграции. Новое правило коснется граждан с низкими доходами или тех, кто пользуется программами социальной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. В результате для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получения легального статуса в США", - говорится в сообщении.
Нововведение вступает в силу 15 октября.
Напомним, США начали запрашивать информацию о соцсетях при подаче заявления на визу.