США посилять правила отримання віз для легальної імміграції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нове правило, яке посилить правила видачі віз для легальної імміграції. Нове правило торкнеться громадян з низькими доходами або тих, хто користується програмами соціальної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або одержання допомоги з боку держави. До неї відноситься соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid. Унаслідок цього для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", — йдеться у повідомленні.
Нововведення набуває чинності 15 жовтня.
Нагадаємо, США почали запитувати інформацію про соцмережі при подачі заяви на візу.