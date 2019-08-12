США посилять правила отримання віз для легальної імміграції

"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або одержання допомоги з боку держави. До неї відноситься соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid. Унаслідок цього для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", — йдеться у повідомленні.

Нововведення набуває чинності 15 жовтня.

Нагадаємо, США почали запитувати інформацію про соцмережі при подачі заяви на візу.