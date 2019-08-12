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США посилять правила отримання віз для легальної імміграції

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нове правило, яке посилить правила видачі віз для легальної імміграції. Нове правило торкнеться громадян з низькими доходами або тих, хто користується програмами соціальної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або одержання допомоги з боку держави. До неї відноситься соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid. Унаслідок цього для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", — йдеться у повідомленні.

Нововведення набуває чинності 15 жовтня.

Нагадаємо, США почали запитувати інформацію про соцмережі при подачі заяви на візу.

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