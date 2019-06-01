США почали запитувати інформацію про соцмережі при подачі заяви на візу

За його даними, вимога набула чинності з початку місяця після затвердження внесених змін до форми заяв на отримання практично всіх типів імміграційних і неімміграційних віз в США. Серед іншого, в них тепер міститься вимога вказати “ідентифікаційні дані соціальних мереж” особи, яка подає документи на візу.

За даними AP, зміни, які були запропоновані в березні 2018 року, торкнуться близько 15 млн іноземців, які щорічно звертаються за візами до Сполучених Штатів. “Національна безпека є нашим першочерговим завданням при розгляді заяв на отримання візи, а кожен мандрівник, який прямує в США, або іммігрант проходить ретельну перевірку, — цитує агентство представника Держдепартаменту. — Ми постійно працюємо над пошуком механізмів поліпшення наших процедур перевірки з метою забезпечення безпеки громадян США, підтримуючи разом з тим поїздки в Сполучені Штати, які не суперечать законам”.

У нових бланках заяв на отримання візи перераховано кілька платформ соціальних мереж, від заявника потрібно вказати імена своїх акаунтів, якими він користувався протягом останніх п’яти років. Тим, хто звертається за візою також надається можливість вказати інформацію про облікові записи в соціальних мережах, не зазначених в документі.

Крім даних про соцмережі у заявників тепер запитують на інформацію про міжнародні поїздки за останні п’ять років, номери телефонів і адреси електронної пошти за той же період. При цьому додається уточнююче запитання, чи були члени сім’ї заявника причетні до терористичної діяльності.

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