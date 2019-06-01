США начали запрашивать информацию о соцсетях при подаче заявления на визу

По его данным, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Среди прочего, в них теперь содержится требование указать “идентификационные данные социальных сетей” лица, подающего документы на визу.

По данным AP, изменения, которые были предложены в марте 2018 года, затронут около 15 млн иностранцев, которые ежегодно обращаются за визами в Соединенные Штаты. “Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый направляющийся в США путешественник или иммигрант проходит тщательную проверку, — цитирует агентство представителя Госдепартамента. — Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем не противоречащие законам поездки в Соединенные Штаты”.

В новых бланках заявлений на получение визы перечислено несколько платформ социальных сетей, от заявителя требуется указать имена своих аккаунтов, которыми он пользовался на протяжении последних пяти лет. Обращающимся за визой также предоставляется возможность указать информацию об учетных записях в социальных сетях, не указанных в документе.

Кроме данных о соцсетях у заявителей теперь запрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, номерах телефонов и адресах электронной почты за тот же период. При этом добавляется уточняющий вопрос, были ли члены семьи заявителя причастны к террористической деятельности.

Как сообщал УНН, Украина и Коста-Рика договорились о соглашение о безвизовых.