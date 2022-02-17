США предупреждают оборонных подрядчиков об угрозе российских кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Американские агентства по безопасности в среду предупредили оборонных подрядчиков о возможных кибератаках со стороны российских государственных структур, пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
Сообщается, что Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) наблюдали такие кибератаки как минимум с января 2020 года по февраль 2022 года.
"Эти постоянные проникновения позволили субъектам получить секретную, несекретную информацию, а также технологии, принадлежащие CDC (cleared defense contractors – ред.) и контролируемые на экспорт", - говорится в совместном сообщении ведомств.
"Полученная информация дает значительное представление о сроках разработки и развертывания американских оружейных платформ, технических характеристиках транспортных средств, планах по развитию инфраструктуры связи и информационных технологий", - сказано в заявлении.
Агентства призвали всех проверенных оборонных подрядчиков применять рекомендуемые контрмеры независимо от того, есть ли доказательства того, что они были скомпрометированы.
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Дополнение
Предупреждение прозвучало на фоне кибератаки на сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил и двух банков.