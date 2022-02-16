Кибератака на сайт Минобороны продолжается: появились новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сейчас все еще продолжается DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины, трафик портала направили на сервис защиты в США. Об этом информирует пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
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“Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаки, которая еще продолжается. Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт. Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось”, - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что партнеры из США сразу предложили поддержку, предоставив технические консультации и сервисы в дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года.
“Перед тем, как возобновить работу сайта, наши специалисты выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, которые также подверглись атаке. Мы имеем понимание о природе атаке: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить имеющиеся серверные мощности избыточными вычислениями”, - подчеркнули в ведомстве.
Министерство обороны Украины без излишнего трагизма, но с опаской осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере пока сайт не будет профессионально обновлен.
Обновление программного обеспечения сайта уже запланировано, сообщили в Минобороны.
Напомним
15 февраля в Украине DdоS-атакам подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.