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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США попереджають оборонних підрядників про загрозу російських кібератак

США попереджають оборонних підрядників про загрозу російських кібератак

Київ • УНН

 • 16618 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Американські агентства з безпеки в середу попередили оборонних підрядників про можливі кібератаки з боку російських державних структур, пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань, Агентство національної безпеки та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) спостерігали такі кібератаки як мінімум із січня 2020 року до лютого 2022 року.

"Ці постійні проникнення дозволили суб'єктам отримати секретну, несекретну інформацію, а також технології, що належать CDC (cleared defense contractors – ред.) та контрольовані на експорт", - йдеться у спільному повідомленні відомств.

"Отримана інформація дає значне уявлення про терміни розробки та розгортання американських збройових платформ, технічні характеристики транспортних засобів, плани щодо розвитку інфраструктури зв'язку та інформаційних технологій", - сказано у заяві.

Агентства закликали всіх перевірених оборонних підрядників застосовувати рекомендовані контрзаходи незалежно від того, чи є докази того, що вони були скомпрометовані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та їхні союзники готові відповісти на російські кібератаки

Доповнення

Попередження пролунало на тлі кібератаки на сайти міністерства оборони України, Збройних Сил та двох банків.

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