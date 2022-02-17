США попереджають оборонних підрядників про загрозу російських кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Американські агентства з безпеки в середу попередили оборонних підрядників про можливі кібератаки з боку російських державних структур, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань, Агентство національної безпеки та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) спостерігали такі кібератаки як мінімум із січня 2020 року до лютого 2022 року.
"Ці постійні проникнення дозволили суб'єктам отримати секретну, несекретну інформацію, а також технології, що належать CDC (cleared defense contractors – ред.) та контрольовані на експорт", - йдеться у спільному повідомленні відомств.
"Отримана інформація дає значне уявлення про терміни розробки та розгортання американських збройових платформ, технічні характеристики транспортних засобів, плани щодо розвитку інфраструктури зв'язку та інформаційних технологій", - сказано у заяві.
Агентства закликали всіх перевірених оборонних підрядників застосовувати рекомендовані контрзаходи незалежно від того, чи є докази того, що вони були скомпрометовані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та їхні союзники готові відповісти на російські кібератаки
Доповнення
Попередження пролунало на тлі кібератаки на сайти міністерства оборони України, Збройних Сил та двох банків.