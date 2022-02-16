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США та їхні союзники готові відповісти на російські кібератаки - Reuters

США та їхні союзники готові відповісти на російські кібератаки - Reuters

Київ • УНН

 • 19515 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати та їхні союзники готові відповісти на російські кібератаки на тлі ескалації напруженості навколо України, при цьому масштаби дій у відповідь або санкцій залежать від серйозності зломів, заявили у вівторок представники США та Європи, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Джо Байден, виступаючи через кілька годин після того, як Україна повідомила про злом сайту свого Міністерства оборони та двох банків, заявив журналістам, що Вашингтон тісно координує свої дії з союзниками по НАТО та іншими партнерами для розширення захисту від загроз у кіберпросторі.

Атаки, які, на думку західних експертів з безпеки, були здійснені Росією, не були несподіваними, заявили американські та європейські офіційні особи, які побажали залишитися неназваними.

"Те, що буде вирішено (щодо відповіді - ред.), залежитиме від масштабів кібератак. Діапазонів так багато, що важко вдаватися до подробиць", - сказав один з американських чиновників.

Один європейський дипломат сказав, що кібератаки були давнім компонентом російської стратегії та використовувалися Москвою у минулих військових зіткненнях з Грузією та Україною.

"Це частина їхнього сценарію", — сказав чиновник, наголосивши на рішучості Заходу використовувати узгоджені дії, щоб притягнути Москву до відповідальності за кібератаки та інші "неправомірні дії".

Джерела повідомили, що хоча офіційні особи США, Європи та Канади розробили докладний пакет санкцій на випадок вторгнення російських військ в Україну, аналогічного докладного плану реагування на кібератаки немає.

Переговори між американськими та європейськими офіційними особами в останні тижні були більше зосереджені на уточненні санкцій, які можуть бути введені у разі фізичного вторгнення, та їх впливу на Росію та великі країни, а не на складанні "меню" варіантів реагування на кібератаки, сказав один європейський урядовець.

"Немає докладної дорожньої карти того, що робити у разі кібератаки. Це залежатиме від специфіки справи", - сказав один європейський дипломат.

Почасти, зазначає видання, це пов'язано з тим, що може знадобитися час, щоб визначити, хто несе відповідальність, особливо у разі розподілених атак на кшталт DDOS, заявили офіційні особи. DDOS-атаки працюють, спрямовуючи потік інтернет-трафіку з багатьох джерел на сервер або іншу ціль.

Більш агресивні та руйнівні атаки, швидше за все, викличуть сильнішу відповідь. А деякі країни, зокрема Франція, взагалі вважають за краще уникати публічного покладання провини за кібератаки, сказав один із європейських чиновників.

Відповідь може включати дії, відмінні від санкцій, у тому числі фізичні або кібератаки на задіяні сервери, сказав один кібер-експерт, знайомий із західним плануванням.

Багато хто з росіян, яких притягнули до відповідальності за минулі кібератаки, фігурують у чорних санкційних списках, але, за словами двох чиновників, їх може бути більше.

Доповнення

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, хто стоїть за останніми кібератаками в Україні.

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