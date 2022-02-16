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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Портал “Дія” потрапив під кібератаку

Портал “Дія” потрапив під кібератаку

Київ • УНН

 • 22190 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Портал державних послуг “Дія”, 15 лютого, потрапив під кібератаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Цитата

“Приблизно о 20:00, за банками, потужна DDoS-атака почалася і на портал „Дія“, що було очікувано”, — написав Федоров.

Деталі

Федоров зазначив, що атака почалася з Росії та Китаю. Фахівці припинили її, але потім вона відновилася, але вже з Чехії та Узбекистану. На момент порталу обрушувалося близько 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку за секунду.

“І знову було „відбито“. Для користувачів дії атака залишилася непомітною”, — додав Федоров.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський підкреслив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю. За його словами, хакери спробували атакувати “Альфа-банк” та А-банк.

Контекст

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

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