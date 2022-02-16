Портал “Дія” попал под кибератаку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Портал государственных услуг “Дія”, 15 февраля, попал под кибератаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Цитата
“Примерно в 20:00, за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал „Дія“, что было ожидаемо”, — написал Федоров.
Детали
Федоров отметил, что атака началась с России и Китая. Специалисты прекратили ее, но потом она восстановилась, но уже из Чехии и Узбекистана. На момент портала обрушивалось около 600 тысяч пакетов вредоносного трафика за секунду.
“И снова было „отбито“ для пользователей действия атака осталась незаметной”, — добавил Федоров.
Соучредитель Монобанка Олег Гороховский подчеркнул, что Ddos-атака идет на все украинские банки с разной результативностью. По его словам, хакеры попытались атаковать “Альфа-банк” и А-банк.
Контекст
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.