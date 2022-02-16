Псакі: США поки не готові сказати, кого вважають відповідальним за кібератаки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, хто стоїть за останніми кібератаками в Україні. Заяву вона зробила у відповідь на запитання одного з журналістів “чи приписують США ці атаки Росії”. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.
Цитата
“У мене нічого немає на даний момент щодо атрибуції”, — відповіла Псакі.
Вона підкреслила, що в Білому домі підтримують постійний контакт з представниками української влади.
“Наші союзники і партнери працюють з ними над стримуванням і реагуванням на зловмисну активність в кіберпросторі. Протягом тижнів і місяців ми також попереджали про можливість проведення Росією кібероперацій в Україні, але у мене немає нічого більш конкретного щодо атрибуції”, — додала Псакі.
Контекст
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.