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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54642 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Псакі: США поки не готові сказати, кого вважають відповідальним за кібератаки в Україні

Псакі: США поки не готові сказати, кого вважають відповідальним за кібератаки в Україні

Київ • УНН

 • 15748 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, хто стоїть за останніми кібератаками в Україні. Заяву вона зробила у відповідь на запитання одного з журналістів “чи приписують США ці атаки Росії”. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

Цитата

“У мене нічого немає на даний момент щодо атрибуції”, — відповіла Псакі.

Вона підкреслила, що в Білому домі підтримують постійний контакт з представниками української влади.

“Наші союзники і партнери працюють з ними над стримуванням і реагуванням на зловмисну активність в кіберпросторі. Протягом тижнів і місяців ми також попереджали про можливість проведення Росією кібероперацій в Україні, але у мене немає нічого більш конкретного щодо атрибуції”, — додала Псакі.

Контекст

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

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