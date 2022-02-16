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США и их союзники готовы ответить на российские кибератаки - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты и их союзники готовы ответить на российские кибератаки на фоне эскалации напряженности вокруг Украины, при этом масштабы ответных действий или санкций зависят от серьезности взломов, заявили во вторник представители США и Европы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент США Джо Байден, выступая через несколько часов после того, как Украина сообщила о взломе сайта своего Министерства обороны и двух банков, заявил журналистам, что Вашингтон тесно координирует свои действия с союзниками по НАТО и другими партнерами для расширения защиты от угроз в киберпространстве.

Атаки, которые, по мнению западных экспертов по безопасности, были совершены Россией, не были неожиданными, заявили американские и европейские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными.

"То, что будет решено (относительно ответа - ред.), будет зависеть от масштабов кибератак. Диапазонов так много, что трудно прибегать к подробностям", - сказал один из американских чиновников.

Один европейский дипломат сказал, что кибератаки были давним компонентом российской стратегии и использовались Москвой в прошлых военных столкновениях с Грузией и Украиной.

"Это часть их сценария", - сказал чиновник, отметив решимость Запада использовать согласованные действия, чтобы привлечь Москву к ответственности за кибератаки и другие "неправомерные действия".

Источники сообщили, что хотя официальные лица США, Европы и Канады разработали подробный пакет санкций на случай вторжения российских войск в Украину, аналогичного плана реагирования на кибератаки нет.

Переговоры между американскими и европейскими официальными лицами в последние недели были больше сосредоточены на уточнении санкций, которые могут быть введены в случае физического вторжения, и их влияния на Россию и крупные страны, а не на составлении "меню" вариантов реагирования на кибератаки, сказал один европейский чиновник.

"Нет подробной дорожной карты того, что делать в случае кибератаки. Это будет зависеть от специфики дела", – сказал один европейский дипломат.

Отчасти, отмечает издание, это связано с тем, что может потребоваться время, чтобы определить, кто несет ответственность, особенно в случае распределенных атак типа DDoS, заявили официальные лица. DDoS-атаки работают, направляя поток интернет-трафика из многих источников на сервер или другую цель.

Более агрессивные и разрушительные атаки, скорее всего, вызовут более сильный ответ. А некоторые страны, в частности Франция, вообще предпочитают избегать публичного возложения вины за кибератаки, сказал один из европейских чиновников.

Ответ может включать действия, отличные от санкций, включая физические или кибератаки на задействованные серверы, сказал один кибер-эксперт, знакомый с западным планированием.

Многие россияне, которых привлекли к ответственности за прошлые кибератаки, фигурируют в черных санкционных списках, но, по словам двух чиновников, их может быть больше.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDoS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. Портал "Дія" также попал под кибератаку.

Полиция возбудила уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не готовы сказать, кто стоит за последними кибератаками в Украине.

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