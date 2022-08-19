США подарят Чехии 8 вертолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Соединенные Штаты заявили в пятницу, что они подарят Чехии, члену НАТО, восемь боевых и многоцелевых вертолетов, передает УНН.
Детали
Шесть боевых вертолетов AH-1Z и два многоцелевых вертолета UH-1Y будут переданы в рамках программы Excess Defense Articles, сообщило посольство США в Праге.
«Чехия оплатит только модернизацию и транспортировку оборудования», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
В 2019 году Прага объявила о закупке восьми вертолетов UH-1Y и четырех вертолетов AH-1Z производства техасской компании Bell для замены устаревших Ми-35/24 российского производства.
Ожидается, что все 20 вертолетов поступят в следующем году.
Справка
Российские вертолеты — наследие четырех десятилетий тоталитарного коммунистического правления — до 1989 года — в бывшей Чехословакии.
Чехия отделилась от Словакии в 1993 году и вступила в НАТО в 1999 году.
С этого времени страна сосредоточилась на модернизации устаревшей военной техники советских времен, чтобы она отвечала стандартам альянса.
Добавим
Чехия стала одним из основных поставщиков военной техники в Украину после вторжения россии 24 февраля.