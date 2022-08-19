США подарують Чехії 8 вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сполучені Штати заявили в п'ятницю, що вони подарують Чехії, члену НАТО, вісім бойових та багатоцільових гелікоптерів, передає УНН.
Деталі
Шість бойових гелікоптерів AH-1Z і два багатоцільові гелікоптери UH-1Y будуть передані в рамках програми Excess Defense Articles, повідомило посольство США в Празі.
«Чехія сплатить лише модернізацію та транспортування обладнання», — йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
У 2019 році Прага оголосила про закупівлю восьми гелікоптерів UH-1Y та чотирьох гелікоптерів AH-1Z виробництва техаської компанії Bell для заміни застарілих Мі-35/24 російського виробництва.
Очікується, що всі 20 вертольотів надійдуть наступного року.
Довідка
Російські гелікоптери — спадщина чотирьох десятиліть тоталітарного комуністичного правління — до 1989 року — у колишній Чехословаччині.
Чехія відокремилася від Словаччини у 1993 році і вступила до НАТО у 1999 році.
З того часу країна зосередилась на модернізації застарілої військової техніки радянських часів, щоб вона відповідала стандартам альянсу.
Додамо
Чехія стала одним із основних постачальників військової техніки до України після вторгнення росії 24 лютого.