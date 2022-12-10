США планируют развернуть в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. США планируют развернуть на постоянной основе в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения в пределах усиления оборонных возможностей Латвийской Республики. Об этом пишет Delfi со ссылкой на латвийские минобороны, передает УНН.
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“США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, предусматривающий, что американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии непрерывно на ротационной основе”, — говорится в сообщении.
Как ожидается, в средней перспективе США разместят свои подразделения на военных базах в Адаже и Лиелварде.
“Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят”, — приводит Delfi слова министра обороны Артиса Пабрикса.
Пабрикс сказал, что руководство США понимает, что сдерживание угрозы с стороны рф основывается на сильном присутствии и обмене опытом.
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