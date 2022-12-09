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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13806 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Латвія передасть Україні ще 10 автобусів

Латвія передасть Україні ще 10 автобусів

Київ • УНН

 • 600666 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Латвія надасть Україні ще 10 автобусів. Про це під час брифінгу повідомив голова Сейму Латвії Едвард Смілтенс, передає УНН.

Деталі

"Учора ми ухвалили закон, який дозволяє нам надати ще 10 автобусів, і це символічний крок. Я збираюся приїхати в Київ якнайшвидше. Це буде один із моїх перших візитів як офіційної особи. Мій офіційний візит, сподіваюсь, відбудеться на початку січня", – розповів Смілтенс.

Він додав, що раніше Латвія надала Україні 11 автобусів та військову допомогу на суму понад 300 млн євро.

"Це третина нашого військового бюджету", – зазначив Смілтенс.

Нагадаємо

Ризька міська рада у партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv завершила тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для потреб Києва.

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