Латвія передасть Україні ще 10 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Латвія надасть Україні ще 10 автобусів. Про це під час брифінгу повідомив голова Сейму Латвії Едвард Смілтенс, передає УНН.
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"Учора ми ухвалили закон, який дозволяє нам надати ще 10 автобусів, і це символічний крок. Я збираюся приїхати в Київ якнайшвидше. Це буде один із моїх перших візитів як офіційної особи. Мій офіційний візит, сподіваюсь, відбудеться на початку січня", – розповів Смілтенс.
Він додав, що раніше Латвія надала Україні 11 автобусів та військову допомогу на суму понад 300 млн євро.
"Це третина нашого військового бюджету", – зазначив Смілтенс.
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