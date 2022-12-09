Латвия передаст Украине еще 10 автобусов

Детали

"Вчера мы приняли закон, позволяющий нам предоставить еще 10 автобусов, и это символический шаг. Я собираюсь приехать в Киев как можно скорее. Это будет один из моих первых визитов в качестве официального лица. Мой официальный визит, надеюсь, состоится в начале января", – рассказал Смилтенс.

Он добавил, что ранее Латвия предоставила Украине 11 автобусов и военную помощь на сумму более 300 млн евро.

"Это треть нашего военного бюджета", – отметил Смилтенс.

Напомним

Рижский городской совет в партнерстве с латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv завершил тендер по закупке 84 электрогенераторов и 100 тепловых пушек для нужд Киева.