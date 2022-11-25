Генератори та теплові гармати: Латвія анонсувала надання Києву екстреної допомоги

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"Відразу після початку варварських обстрілів української енергосистеми з боку країни-терориста – рф у жовтні цього року Ризькою міською радою було прийнято рішення щодо виділення з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для міста-побратима Риги – Києва", – написав Міщенко.



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За словами посла, керівництво Риги провело тендер на закупівлю необхідного обладнання для забезпечення столиці теплом та електроенергією.

Як зазначили, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv придбав:



84 дизельні генератори потужністю від 5 то 100 кВа;



100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт.



Енергетичне обладнання доставлять вже найближчим часом.

"Перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня, де вони будуть використовуватися в пунктах обігріву Києва, а також на комунальних підприємствах міста", – додав дипломат.

Нагадаємо

5 листопада ризька компанія PRIVA розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України.