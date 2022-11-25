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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Генератори та теплові гармати: Латвія анонсувала надання Києву екстреної допомоги

Генератори та теплові гармати: Латвія анонсувала надання Києву екстреної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv завершила тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для потреб Києва. Про це у Facebook повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко, інформує УНН.

Цитата

"Відразу після початку варварських обстрілів української енергосистеми з боку країни-терориста – рф у жовтні цього року Ризькою міською радою було прийнято рішення щодо виділення з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для міста-побратима Риги – Києва", – написав Міщенко.

Деталі

За словами посла, керівництво Риги провело тендер на закупівлю необхідного обладнання для забезпечення столиці теплом та електроенергією.

Як зазначили, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv придбав:

  • 84 дизельні генератори потужністю від 5 то 100 кВа;
  • 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт.

Енергетичне обладнання доставлять вже найближчим часом.

"Перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня, де вони будуть використовуватися в пунктах обігріву Києва, а також на комунальних підприємствах міста", – додав дипломат.

Нагадаємо

5 листопада ризька компанія PRIVA розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України.

Українські Національні Новини

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