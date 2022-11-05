У Латвії розпочали шити зимову форму для ЗСУ

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«З приємністю повідомляю, що 5 листопада ризькою компанією «PRIVA» розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Зазначене стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії «ВІЧЕ» і латвійської компанії «Latvijas Finieris», - написав Міщенко у Facebook.

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За його словами, зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами.

«Ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам, яким ми організовуємо цього разу допомогу, і це б сприяло їх героїчній боротьби з російським ворогом», - зазначив Міщенко.

Він повідомив, що попри те, що сьогодні субота, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для українських воїнів.

«Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана завдяки співпраці посольства з заначеними вище нашими партнерами і друзями», - повідомив Міщенко.

Доповнення

Велика Британія передала стандартне та зимове спорядження майже для 9 тисяч українських військових.

У період з 27 жовтня по 2 листопада ЗСУ отримали понад 54 тис. комплектів зимової форми.