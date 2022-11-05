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У Латвії розпочали шити зимову форму для ЗСУ

У Латвії розпочали шити зимову форму для ЗСУ

Київ • УНН

 • 300322 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні, 5 листопада ризькою компанією «PRIVA» розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Про це повідомив послом України в Латвії Олександр Міщенко, передає УНН.

Цитата

«З приємністю повідомляю, що 5 листопада ризькою компанією «PRIVA» розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Зазначене стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії «ВІЧЕ» і латвійської компанії «Latvijas Finieris», - написав Міщенко у Facebook.

Деталі

За його словами, зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами.

«Ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам, яким ми організовуємо цього разу допомогу, і це б сприяло їх героїчній боротьби з російським ворогом», - зазначив Міщенко.

Він повідомив, що попри те, що сьогодні субота, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для українських воїнів.

«Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана завдяки співпраці посольства з заначеними вище нашими партнерами і друзями», - повідомив Міщенко.

Доповнення

Велика Британія передала стандартне та зимове спорядження майже для 9 тисяч українських військових.

У період з 27 жовтня по 2 листопада ЗСУ отримали понад 54 тис. комплектів зимової форми.

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