Для ЗСУ за тиждень отримали понад 54 тис. комплектів зимової форми

Деталі

Зокрема, з його слів, у період з 27 жовтня по 2 листопада Міністерством оборони України для забезпечення підрозділів ЗСУ передано:



6,9 тисячі одиниць бронежилетів,



6,7 тисячі одиниць шоломів,



39,6 тисячі пар взуття (з них 35,2 тис. зимового).



Також за тиждень, за його даними, прийнято на облік 54,1 тисячі одиниць зимової форми, 45,2 тисячі штанів зимових, 134,9 тисячі шапок зимових, 41,9 тисячі курток костюму утеплювача, 98,3 тисячі комплектів білизни натільної демісезонної та зимової.

Цитата

“По засобах індивідуального бронезахисту — сформований і утримується резерв у близько 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. При цьому відбувається постійний рух. По зимовій формі. Думаю, ви самі бачите, що ця тема поступово зникає з порядку денного. Це свідчення того, що левова частка військовослужбовців формою забезпечені. Якщо є якісь нюанси — вони логістичного характеру і поступово вирішуються. Міноборони буде тримати це питання на щоденному контролі до тих пір, поки не почнеться системне поповнення резервів зимової форми”, – додав Мотузяник.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що наразі першочергові потреби у зимовій формі на фронті закриті, відбувається розподіл одягу на рівні підрозділів.