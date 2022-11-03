Для ВСУ за неделю получили более 54 тыс. комплектов зимней формы

Детали

В частности, по его словам, в период с 27 октября по 2 ноября Министерством обороны Украины для обеспечения подразделений ВСУ передано:



6,9 тысяч единиц бронежилетов,



6,7 тысячи единиц шлемов,



39,6 тысяч пар обуви (из них 35,2 тыс. зимней).



Также за неделю, по его данным, принято на учет 54,1 тысячи единиц зимней формы, 45,2 тысячи брюк зимних, 134,9 тысячи шапок зимних, 41,9 тысячи курток костюма утеплителя, 98,3 тысячи комплектов белья нательного демисезонного и зимнего.

Цитата

“По средствам индивидуальной бронезащиты — сформирован и удерживается резерв в около 200 тыс. бронежилетов и свыше 100 тыс. шлемов. При этом происходит постоянное движение. По зимней форме. Думаю, вы сами видите, что эта тема постепенно исчезает из повестки дня. Это свидетельство того, что львиная доля военнослужащих по форме обеспечены. Если есть какие-то нюансы,— они логистического характера и постепенно решаются. Минобороны будет держать этот вопрос на ежедневном контроле до тех пор, пока не начнется системное пополнение резервов зимней формы”, – добавил Мотузяник.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в настоящее время первоочередные потребности в зимней форме на фронте закрыты, происходит распределение одежды на уровне подразделений.