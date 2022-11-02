Велика Британія передала українським військовим зимове спорядження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Велика Британія передала стандартне та зимове спорядження майже для 9 тисяч українських військових. Про це УНН пише із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
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"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", – ідеться у повідомленні.
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Як писав УНН, уряд Німеччини готується передати Україні пакет допомоги на 11 млн євро, до якого увійде тепла форма, намети та спорядження для ведення бойових дій взимку.