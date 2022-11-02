Великобритания передала украинским военным зимнее снаряжение

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Киев • УНН

 • 190366 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Великобритания передала стандартное и зимнее снаряжение почти для 9 тысяч украинских военных. Об этом УНН пишет со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Цитата

"Почти 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от армии Британии, чтобы подготовиться к изнурительной будущей зиме", – говорится в сообщении.

Напомним

Как писал УНН, правительство Германии готовится передать Украине пакет помощи на 11 млн евро, в который войдет теплая форма, палатки и снаряжение для ведения боевых действий зимой.

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