Великобритания передала украинским военным зимнее снаряжение

Цитата

"Почти 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от армии Британии, чтобы подготовиться к изнурительной будущей зиме", – говорится в сообщении.

Напомним

Как писал УНН, правительство Германии готовится передать Украине пакет помощи на 11 млн евро, в который войдет теплая форма, палатки и снаряжение для ведения боевых действий зимой.