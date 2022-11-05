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В Латвии начали шить зимнюю форму для ВСУ

В Латвии начали шить зимнюю форму для ВСУ

Киев • УНН

 • 300317 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня, 5 ноября, рижской компанией «PRIVA» начат пошив зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил послом Украины в Латвии Александр Мищенко, передает УНН.

Цитата

«С удовольствием сообщаю, что 5 ноября рижской компанией «PRIVA» начат пошив зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. Указанное стало возможным благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Латвии, Конфедерации украинцев Латвии «ВИЧЕ» и латвийской компании «Latvijas Finieris», - написал Мищенко в Facebook.

Детали

По его словам, указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам.

«Мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, которым мы организовываем на этот раз помощь, и это способствовало бы их героической борьбе с российским врагом», - отметил Мищенко.

Он сообщил, что, несмотря на то, что сегодня суббота, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для украинских воинов.

«Отправку указанной партии формы планируем осуществить уже в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера, которая также приобретена благодаря сотрудничеству посольства с вышеназванными нашими партнерами и друзьями», - сообщил Мищенко.

Дополнение

Великобритания передала стандартное и зимнее снаряжение почти для 9 тысяч украинских военных.

В период с 27 октября по 2 ноября ВСУ получили более 54 тыс. комплектов зимней формы.

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