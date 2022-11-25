Генераторы и тепловые пушки: Латвия анонсировала передачу Киеву экстренной помощи

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Рижский городской совет в партнерстве с латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv завершил тендер по закупке 84 электрогенераторов и 100 тепловых пушек для нужд Киева. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Латвии Александр Мищенко, информирует УНН.

Цитата

"Сразу после начала варварских обстрелов украинской энергосистемы со стороны страны-террориста – в октябре этого года, Рижским городским советом было принято решение о выделении из собственного бюджета 200 тыс. евро на закупку энергетического оборудования для города-побратима Риги – Киева", – написал Мищенко.

Детали

По словам посла, руководство Риги провело тендер на закупку необходимого оборудования для обеспечения столицы теплом и электроэнергией.

Как отметили, латвийский благотворительный фонд Ziedot.lv приобрел:

  • 84 дизельных генератора мощностью от 5 то 100 кВа;
  • 100 дизельных тепловых пушек мощностью 20-25 кВт.

Энергетическое оборудование будет доставлено в ближайшее время.

"Первая партия, состоящая из 100 тепловых пушек, прибудет в столицу Украины на следующей неделе, где они будут использоваться в пунктах обогрева Киева, а также на коммунальных предприятиях города", – добавил дипломат.

Напомним

5 ноября рижской компанией PRIVA начат пошив зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины.

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