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США планують розгорнути в Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи

США планують розгорнути в Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи

Київ • УНН

 • 810234 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. США планують розгорнути на постійній основі в Латвії артилерійські й авіаційні підрозділи у межах посилення оборонних можливостей Латвійської Республіки. Про це пише Delfi з посиланням на латвійське міноборони, передає УНН.

Цитата

"США затвердили план посилення військової присутності у країнах Балтії, який передбачає, що американські солдати та військова техніка перебуватимуть у Латвії безперервно на ротаційній основі“,- йдеться в повідомленні.

Як очікується, в середній перспективі США розмістять свої підрозділи на військових базах у Адажі й Лієлварді.

“Коли йдеться про оборону країн Балтії, наші трансатлантичні партнери не жартують”, — наводить Delfi слова міністра оборони Артіса Пабрікса.

Пабрікс сказав, що керівництво США розуміє, що стримування загрози з боку рф ґрунтується на сильній присутності та обміні досвідом.

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