США поддерживают предоставление танков Украине — Пентагон

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“Мы полностью поддерживаем любой тип оборонной способности, который наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки”, — сказал Райдер.

По словам спикера Пентагона, боевые машины Bradley, о предоставлении которых в январе объявили США, сначала отправят в Германию, чтобы украинские военные могли тренироваться во время учений. Он добавил, что это произойдет через “недели, а не месяца”.

Напомним

Заявление польского президента Анджея Дуды о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии. Если Варшава пойдет на такой шаг в обход разрешения со стороны Берлина, это пошатнет доверие между странами.