Передача Україні танків Leopard можуть стати причиною розбрату між Польщею та ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами. Про це пише німецьке видання WELT, передає УНН.
Деталі
Бо основний бойовий танк “Леопард-2” — німецький продукт. Для передачі танків потрібен дозвіл ФРН.
У випадку німецького експорту зброї зазвичай існує так зване застереження про кінцеве використання. Це означає, якщо зброя продається третім країнам, Німеччина повинна це схвалити. Федеральний канцлер Олаф Шольц поки що категорично відмовився від цієї згоди, щойно мова йде про експорт танків Leopard в Україну.
Водночас журналісти припускають, що Дуда таким чином вирішив натиснути на канцлера ФРН Олафа Шольца напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн”, де одним з основних питань буде якраз надання важких озброєнь Україні.
Незабаром, після заяви Польщі в Німеччині пролунали перші голоси, які вимагали схвалення Німеччиною експорту поляками Leopards.
Цитата
“Україні потрібні танки західного зразка для захисту та звільнення окупованих Росією територій. Бажання наших польських друзів сформувати європейську коаліцію для постачання європейських основних бойових танків є важливим сигналом солідарності”, — заявив у середу в Берліні депутат Бундестагу від Зелених Робін Вагенер, голова німецько-української парламентської групи.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.