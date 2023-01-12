Танки Leopard могут стать причиной раздора между Польшей и Германией

Детали

Бо основной боевой танк “Леопард-2” — немецкий продукт. Для передачи танков требуется разрешение ФРГ.

В случае немецкого экспорта оружия обычно существует так называемая оговорка о конечном использовании. Это означает, если оружие продается третьим странам, Германия должна это одобрить. Федеральный канцлер Олаф Шольц пока что категорически отказался от этого согласия, как только речь идет об экспорте танков Leopard в Украину.

В то же время журналисты предполагают, что Дуда таким образом решил надавить на канцлера ФРГ Олафа Шольца накануне встречи в формате “Рамштайн”, где одним из основных вопросов будет как раз предоставление тяжелых вооружений Украине.

Вскоре, после заявления Польши в Германии прозвучали первые голоса, которые требовали одобрения Германией экспорта поляками Leopards.

Цитата

“Украине нужны танки западного образца для защиты и освобождения оккупированных Россией территорий. Желание наших польских друзей сформировать европейскую коалицию для поставки европейских основных боевых танков является важным сигналом солидарности”, — заявил в среду в Берлине депутат Бундестага от Зеленых Робин Вагенер, председатель немецко-украинской парламентской группы.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским в Львове заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.