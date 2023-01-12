США підтримують надання танків Україні — Пентагон

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“Ми повністю підтримуємо будь-який тип оборонної спроможності, який наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні, включно з танками”, — сказав Райдер.

За словами речника Пентагону, бойові машини Bradley, про надання яких у січні оголосили США, спочатку відправлять до Німеччини, щоб українські військові могли тренуватися під час навчань. Він додав, що це станеться через “тижні, а не місяці”.

Нагадаємо

Заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами.