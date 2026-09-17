США перенимают опыт Украины — военные HMMWV и HEMTT получили защиту от дронов

Американские военные начали испытывать на автомобилях HMMWV и грузовиках HEMTT противодроновые экраны, похожие на конструкции, которые применяют Силы обороны Украины. Новую защиту заметили во время учений Exercise Thunderstruck 3.0, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Во время учений военные США отрабатывали движение колонн и эвакуацию в условиях активного применения беспилотников. На опубликованных кадрах HMMWV и HEMTT оборудованы дополнительными металлическими конструкциями для защиты от атак дронов.

На HMMWV жёсткие решётки образуют своеобразный прямоугольный "купол", который закрывает автомобиль практически до уровня колёс. Подобные конструкции уже используются в Украине, в частности на американских HMMWV, состоящих на вооружении украинских подразделений.

США адаптируют украинский опыт

На грузовиках HEMTT противодроновыми экранами прикрыли прежде всего верхнюю часть бронированной кабины, что должно обеспечить дополнительную защиту экипажа от ударов сверху. В то же время боковая и передняя части машины остаются менее защищёнными.

Как отмечает издание, появление таких конструкций свидетельствует об адаптации американскими военными опыта, полученного Украиной в условиях массового применения БПЛА.

Противодроновые экраны не могут защитить технику от всех типов беспилотников, однако способны уменьшить её уязвимость к части атак и повысить шансы экипажа на выживание.

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