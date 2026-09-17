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США переймають досвід України - військові HMMWV та HEMTT отримали захист від дронів

Київ • УНН

 • 3508 перегляди

На навчаннях Exercise Thunderstruck 3.0 американські військові оснастили HMMWV і HEMTT металевими конструкціями проти дронів. Захист повторює українські рішення.

США переймають досвід України - військові HMMWV та HEMTT отримали захист від дронів

Американські військові почали випробовувати на автомобілях HMMWV та вантажівках HEMTT протидронові екрани, схожі на конструкції, які застосовують Сили оборони України. Новий захист помітили під час навчань Exercise Thunderstruck 3.0, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Під час навчань військові США відпрацьовували рух колон та евакуацію в умовах активного застосування безпілотників. На оприлюднених кадрах HMMWV та HEMTT обладнані додатковими металевими конструкціями для захисту від атак дронів.

На HMMWV жорсткі решітки утворюють своєрідний прямокутний "купол", який закриває автомобіль практично до рівня коліс. Подібні конструкції вже використовуються в Україні, зокрема на американських HMMWV, які перебувають на озброєнні українських підрозділів.

США адаптують український досвід

На вантажівках HEMTT протидроновими екранами прикрили насамперед верхню частину броньованої кабіни, що має забезпечити додатковий захист екіпажу від ударів згори. Водночас бокова та передня частини машини залишаються менш захищеними.

Як зазначає видання, поява таких конструкцій свідчить про адаптацію американськими військовими досвіду, отриманого Україною в умовах масового застосування БПЛА.

Протидронові екрани не можуть захистити техніку від усіх типів безпілотників, однак здатні зменшити її вразливість до частини атак та підвищити шанси екіпажу на виживання.

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Степан Гафтко

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