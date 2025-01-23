США отправили тысячи военных на границу с Мексикой

Многотысячный контингент военных США получил приказ на передислокацию и развертывание вдоль границы с Мексикой для усиления охраны южных рубежей Соединенных Штатов после соответствующего распоряжения Президента Дональда Трампа. Об этом информирует СNN, BBC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американская армия направила тысячи дополнительных военных на южную границу с Мексикой после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

По словам Кэролайн Ливитт, Президент Дональд Трамп предоставляет приоритет "депортации нелегальных иммигрантов" из США и отказывает тем, кто собирается пересечь границу.

Вас вернут домой, вас арестуют, вас привлекут к уголовной ответственности. Не приходите - заявила Ливитт.

Также она назвала это "приоритетом номер один для американского народа".

Пока известно, какие именно подразделения будут задействованы. В то же время отмечается, что на границе уже находятся более 2 тысяч военнослужащих, которые помогают таможенной и пограничной службе США с логистическими задачами, такими как ввод данных, мониторинг, техническое обслуживание транспорта и выявление угроз.

Кроме этого, на границе работает подразделение Национальной гвардии Техаса в рамках миссии "Operation Lonestar", к которой привлечено около 4500 нацгвардейцев.

Ожидается, что новоприбывшие военные будут поддерживать Объединенную оперативную группу "Север", помогая пограничникам с операционной готовностью, управлением в командно-контрольных центрах, а также обеспечивая разведывательные данные для анализа угроз и потоков мигрантов.

Собеседники издания, которые захотели остаться анонимными, сообщили, что транспортное командование США также получило указание подготовиться к использованию военной техники, включая военные самолеты для депортации мигрантов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о немедленном закрытии южной границы для нелегальных мигрантов. Документ предусматривает выдворение нарушителей и ограничение возможности подавать заявки на убежище.