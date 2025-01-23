США відправили тисячі військових на кордон з Мексикою

Багатотисячний контингент військових США отримав наказ на передислокацію та розгортання вздовж кордону з Мексикою для посилення охорони південних рубежів Сполучених Штатів після відповідного розпорядження Президента Дональда Трампа. Про це інформує СNN, BBC News з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

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Зазначається, що американська армія направила тисячі додаткових військових на південний кордон із Мексикою після відповідного розпорядження президента Дональда Трампа.

За словами Керолайн Лівітт, Президент Дональд Трамп надає пріоритет "депортації нелегальних іммігрантів" зі США і відмовляє тим, хто збирається перетнути кордон.

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