США відправили тисячі військових на кордон з Мексикою
Київ • УНН
Трамп віддав розпорядження про передислокацію військ США на кордон з Мексикою для посилення охорони. На кордоні вже перебувають понад 2000 військових та 4500 нацгвардійців, які допомагають прикордонній службі.
Багатотисячний контингент військових США отримав наказ на передислокацію та розгортання вздовж кордону з Мексикою для посилення охорони південних рубежів Сполучених Штатів після відповідного розпорядження Президента Дональда Трампа. Про це інформує СNN, BBC News з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.
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Зазначається, що американська армія направила тисячі додаткових військових на південний кордон із Мексикою після відповідного розпорядження президента Дональда Трампа.
За словами Керолайн Лівітт, Президент Дональд Трамп надає пріоритет "депортації нелегальних іммігрантів" зі США і відмовляє тим, хто збирається перетнути кордон.
Вас повернуть додому, вас заарештують, вас притягнуть до кримінальної відповідальності. Не приходьте
Також вона назвала це "пріоритетом номер один для американського народу".
Наразі відомо, які саме підрозділи будуть задіяні. Водночас зазначається, що на кордоні вже перебувають понад 2 тисячі військовослужбовців, які допомагають митній і прикордонній службі США з логістичними завданнями, такими як введення даних, моніторинг, технічне обслуговування транспорту та виявлення загроз.
Крім цього, на кордоні працює підрозділ Національної гвардії Техасу в рамках місії "Operation Lonestar", до якої залучено близько 4500 нацгвардійців.
Очікується, що новоприбулі військові підтримуватимуть Об’єднану оперативну групу "Північ", допомагаючи прикордонникам з операційною готовністю, управлінням у командно-контрольних центрах, а також забезпечуючи розвідувальні дані для аналізу загроз і потоків мігрантів.
Співрозмовники видання, які захотіли залишитись анонімними, повідомили, що транспортне командування США також отримало вказівку підготуватися до використання військову техінку, включаючи військові літаки для депортації мігрантів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ про негайне закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. Документ передбачає видворення порушників та обмеження можливості подавати заявки на притулок.