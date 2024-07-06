США переносят учения Noble Partner в Грузии из-за комплексного пересмотра отношений. Об этом сообщают Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

Правительство Соединенных Штатов объявило об отложении учений Noble Partner в Грузии, которые были запланированы на июль-август 2024 года. Это решение является частью комплексного пересмотра двусторонних отношений между США и Грузией, начавшегося 30 мая. Причиной отложения стали обвинения грузинского правительства во вмешательстве во внутреннюю политику и попытках государственного переворота, а также напряжение в регионе, что может угрожать стабильности.

Соединенные Штаты подчеркнули, что продолжают сотрудничать с Грузией в укреплении оборонной готовности страны, способствуя ее суверенитету и территориальной целостности. Они также выразили надежду на будущее сотрудничество со своими союзниками и партнерами, включая планируемые учения AGILE SPIRIT в 2025 году.

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