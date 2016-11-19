США: "отвратительным" действиям Б.Асада и России в Алеппо нет оправдания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. США остро осудили авиаудары правительственных сил по медицинским учреждениям в восточной части сирийского города Алеппо, контролируемой повстанцами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"США самым решительным образом осуждают эти ужасные атаки против медицинской инфраструктуры и сотрудников гуманитарных организаций", - заявила советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс в субботу, 19 ноября.
По ее словам, США "требуют немедленного прекращения этих бомбардировок и призывают Россию немедленно предпринять шаги для деэскалации насилия и способствовать доставке гуманитарной помощи для сирийского народа".
"Этим отвратительным действиям не может быть оправдания", - отметила представительница Белого дома.
Как сообщал УНН, некоторые из самых сильных бомбардировок оставили восточную часть сирийского города Алеппо фактически без медицинских учреждений.