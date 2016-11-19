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США: "огидним" діям Б.Асада і Росії в Алеппо нема виправдання

США: "огидним" діям Б.Асада і Росії в Алеппо нема виправдання

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки гостро засудили авіаудари урядових сил по медичних закладах у східній частині сирійського міста Алеппо, яка контролюється повстанцями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“США найрішучішим чином засуджують ці жахливі атаки проти медичної інфраструктури та працівників гуманітарних організацій”, — заявила радниця президента США з питань національної безпеки Сюзан Райс у суботу, 19 листопада.

За її словами, США “вимагають негайного припинення цих бомбардувань та закликають Росію негайно вжити кроків для деескалації насильства та сприяти доставці гуманітарної допомоги для сирійського народу”.

“Цим огидним діям не може бути виправдання”, — наголосила представниця Білого дому.

Як повідомляв УНН, деякі із найсильніших бомбардувань залишили східну частину сирійського міста Алеппо фактично без медичних закладів.

 

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