США одобрили продажу Украине гаубиц M109 на 150 миллионов долларов
Киев • УНН
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине самоходных гаубиц M109 и запчастей на 150 млн долларов. Это улучшит способность Украины противостоять угрозам и укрепит ее обороноспособность.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Украины самоходных гаубиц M109 и запчастей к ним на общую сумму 150 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Управления военного сотрудничества министерства обороны США, передает УНН.
Государственный департамент США принял решение, которым одобрил возможную продажу правительству Украины самоходной гаубицы М109 и связанного с ней оборудования для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта ориентировочной стоимостью 150 млн долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу
Отмечается, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для проведения миссий по самообороне и региональной безопасности.
Украина остро нуждается в укреплении местного потенциала для поддержания высоких эксплуатационных показателей техники и систем вооружений, предоставленных Соединенными Штатами. Улучшение возможностей технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта непосредственно будет способствовать повышению эффективности на поле боя благодаря более устойчивому и быстрому ремонтному циклу, что повысит общую скорость эксплуатации при уменьшении логистического и финансового бремени. Украина не будет иметь никаких трудностей с внедрением этих изделий и услуг в своих Вооруженных силах
Напомним
Пентагон и Государственный департамент США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн долларов.