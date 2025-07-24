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США одобрили продажу Украине гаубиц M109 на 150 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине самоходных гаубиц M109 и запчастей на 150 млн долларов. Это улучшит способность Украины противостоять угрозам и укрепит ее обороноспособность.

США одобрили продажу Украине гаубиц M109 на 150 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Украины самоходных гаубиц M109 и запчастей к ним на общую сумму 150 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Управления военного сотрудничества министерства обороны США, передает УНН.

Государственный департамент США принял решение, которым одобрил возможную продажу правительству Украины самоходной гаубицы М109 и связанного с ней оборудования для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта ориентировочной стоимостью 150 млн долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для проведения миссий по самообороне и региональной безопасности.

Украина остро нуждается в укреплении местного потенциала для поддержания высоких эксплуатационных показателей техники и систем вооружений, предоставленных Соединенными Штатами. Улучшение возможностей технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта непосредственно будет способствовать повышению эффективности на поле боя благодаря более устойчивому и быстрому ремонтному циклу, что повысит общую скорость эксплуатации при уменьшении логистического и финансового бремени. Украина не будет иметь никаких трудностей с внедрением этих изделий и услуг в своих Вооруженных силах 

- отмечается в сообщении.

Напомним

Пентагон и Государственный департамент США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаТехнологии
Гаубица M109
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Соединённые Штаты
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