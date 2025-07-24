США схвалили продаж Україні гаубиць M109 на 150 мільйонів доларів

Держдеп США схвалив можливий продаж уряду України самохідних гаубиць M109 і запчастин до них на загальну суму 150 млн доларів. Про це йдеться в пресрелізі Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, передає УНН.

Державний департамент США ухвалив рішення, яким схвалив можливий продаж урядові України самохідної гаубиці М109 та пов'язаного з нею обладнання для технічного обслуговування, ремонту і капітального ремонту орієнтовною вартістю 150 млн доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для проведення місій з самооборони і регіональної безпеки.

Україна має нагальну потребу у зміцненні місцевого потенціалу для підтримки високих експлуатаційних показників техніки та систем озброєнь, наданих Сполученими Штатами. Покращення можливостей технічного обслуговування, ремонту і капітального ремонту безпосередньо сприятиме підвищенню ефективності на полі бою завдяки більш стійкому і швидкому ремонтному циклу, що підвищить загальну швидкість експлуатації при зменшенні логістичного і фінансового тягаря. Україна не матиме жодних труднощів з впровадженням цих виробів і послуг у своїх Збройних силах - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Пентагон та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів.