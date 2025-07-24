США схвалили продаж Україні гаубиць M109 на 150 мільйонів доларів
Київ • УНН
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць M109 та запчастин на 150 млн доларів. Це покращить здатність України протистояти загрозам та зміцнить її обороноздатність.
Держдеп США схвалив можливий продаж уряду України самохідних гаубиць M109 і запчастин до них на загальну суму 150 млн доларів. Про це йдеться в пресрелізі Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, передає УНН.
Державний департамент США ухвалив рішення, яким схвалив можливий продаж урядові України самохідної гаубиці М109 та пов'язаного з нею обладнання для технічного обслуговування, ремонту і капітального ремонту орієнтовною вартістю 150 млн доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес
Наголошується, що продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для проведення місій з самооборони і регіональної безпеки.
Україна має нагальну потребу у зміцненні місцевого потенціалу для підтримки високих експлуатаційних показників техніки та систем озброєнь, наданих Сполученими Штатами. Покращення можливостей технічного обслуговування, ремонту і капітального ремонту безпосередньо сприятиме підвищенню ефективності на полі бою завдяки більш стійкому і швидкому ремонтному циклу, що підвищить загальну швидкість експлуатації при зменшенні логістичного і фінансового тягаря. Україна не матиме жодних труднощів з впровадженням цих виробів і послуг у своїх Збройних силах
Нагадаємо
Пентагон та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів.