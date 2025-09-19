США одобрили продажу ракетных систем Javelin Польше на 780 миллионов долларов

Государственный департамент США принял решение одобрить продажу Польше ракетных систем Javelin и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки ориентировочной стоимостью 780 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США, информирует УНН.

Отмечается, что правительство Польши обратилось в агентство с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легкие пусковые установки Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет следующее вспомогательное оборудование и услуги: ракетные симуляторы; блоки охлаждения аккумуляторов; наборы инструментов; запасные части; обучение; техническая помощь правительства США и подрядчиков; транспортировка; и другие связанные элементы логистики и программной поддержки

Указывается, что сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, "улучшая безопасность союзника НАТО, который является мощью в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе".

Предложенная продажа улучшит возможности Польши противостоять текущим и будущим угрозам путем модернизации ее существующих командно-пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала, тем самым усиливая ее способность защищать суверенную территорию Польши и улучшая ее способность выполнять требования НАТО