США одобрили продажу ракетных систем Javelin Польше на 780 миллионов долларов
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил продажу Польше ракетных систем Javelin, включая 2506 ракет FGM-148F и 253 пусковые установки, на сумму 780 миллионов долларов. Эта сделка усилит обороноспособность Польши и «поддержит безопасность союзника по НАТО».
Государственный департамент США принял решение одобрить продажу Польше ракетных систем Javelin и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки ориентировочной стоимостью 780 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что правительство Польши обратилось в агентство с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легкие пусковые установки Javelin Lightweight Command Launch Units.
В пакет также войдет следующее вспомогательное оборудование и услуги: ракетные симуляторы; блоки охлаждения аккумуляторов; наборы инструментов; запасные части; обучение; техническая помощь правительства США и подрядчиков; транспортировка; и другие связанные элементы логистики и программной поддержки
Указывается, что сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, "улучшая безопасность союзника НАТО, который является мощью в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе".
Предложенная продажа улучшит возможности Польши противостоять текущим и будущим угрозам путем модернизации ее существующих командно-пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала, тем самым усиливая ее способность защищать суверенную территорию Польши и улучшая ее способность выполнять требования НАТО
Там добавили, что продажа "не изменит базового военного баланса в регионе".
Напомним
На следующей неделе состоятся переговоры министров обороны стран Европейского Союза, на которых будет обсуждаться создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.
