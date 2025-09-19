США одобрили продажу ракетных систем Javelin Польше на 780 миллионов долларов

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 сентября, 19:49 • 18451 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 37657 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 29497 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 39850 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 53318 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 26634 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22360 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 38022 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16785 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 56338 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
81%
755мм
Популярные новости
Золотая статуя Трампа с биткоином появилась возле Капитолия СШАPhoto18 сентября, 19:25 • 3108 просмотра
Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп18 сентября, 20:07 • 2790 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 4828 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть23:21 • 24037 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 12002 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 31611 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 53318 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 37733 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 38022 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 56338 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 10562 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 30450 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 29515 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 29460 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 27741 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

США одобрили продажу ракетных систем Javelin Польше на 780 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Государственный департамент США одобрил продажу Польше ракетных систем Javelin, включая 2506 ракет FGM-148F и 253 пусковые установки, на сумму 780 миллионов долларов. Эта сделка усилит обороноспособность Польши и «поддержит безопасность союзника по НАТО».

США одобрили продажу ракетных систем Javelin Польше на 780 миллионов долларов

Государственный департамент США принял решение одобрить продажу Польше ракетных систем Javelin и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки ориентировочной стоимостью 780 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что правительство Польши обратилось в агентство с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легкие пусковые установки Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет следующее вспомогательное оборудование и услуги: ракетные симуляторы; блоки охлаждения аккумуляторов; наборы инструментов; запасные части; обучение; техническая помощь правительства США и подрядчиков; транспортировка; и другие связанные элементы логистики и программной поддержки

- говорится в сообщении.

Указывается, что сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, "улучшая безопасность союзника НАТО, который является мощью в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе".

Предложенная продажа улучшит возможности Польши противостоять текущим и будущим угрозам путем модернизации ее существующих командно-пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала, тем самым усиливая ее способность защищать суверенную территорию Польши и улучшая ее способность выполнять требования НАТО

- подчеркнули в Минобороны США.

Там добавили, что продажа "не изменит базового военного баланса в регионе".

Напомним

На следующей неделе состоятся переговоры министров обороны стран Европейского Союза, на которых будет обсуждаться создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС.

"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше19.09.25, 00:47 • 2204 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
FGM-148 Javelin
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
НАТО
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты
Польша