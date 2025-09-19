США схвалили продаж ракетних систем Javelin Польщі на 780 мільйонів доларів
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем Javelin, включаючи 2506 ракет FGM-148F та 253 пускові установки, на суму 780 мільйонів доларів. Ця угода посилить обороноздатність Польщі та "підтримає безпеку союзника по НАТО".
Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Польщі ракетних систем Javelin та пов'язаних з ними елементів логістики та програмної підтримки орієнтовною вартістю 780 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки Міністерства оборони США, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що уряд Польщі звернувся до агентства з проханням придбати 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легкі пускові установки Javelin Lightweight Command Launch Units.
До пакета також увійде також наступне допоміжне обладнання і послуги: ракетні симулятори; блоки охолодження акумуляторів; набори інструментів; запасні частини; навчання; технічна допомога уряду США та підрядників; транспортування; та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки
Вказується, що угода підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, "покращуючи безпеку союзника НАТО, який є потугою у забезпеченні політичної та економічної стабільності в Європі".
Запропонований продаж покращить можливості Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом модернізації її існуючих командно-пускових установок та збільшення її оборонного арсеналу, тим самим посилюючи її здатність захищати суверенну територію Польщі та покращуючи її здатність виконувати вимоги НАТО
Там додали, що продаж "не змінить базового військового балансу в регіоні".
