США схвалили продаж ракетних систем Javelin Польщі на 780 мільйонів доларів

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Польщі ракетних систем Javelin та пов'язаних з ними елементів логістики та програмної підтримки орієнтовною вартістю 780 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки Міністерства оборони США, інформує УНН.

Зазначається, що уряд Польщі звернувся до агентства з проханням придбати 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легкі пускові установки Javelin Lightweight Command Launch Units.

До пакета також увійде також наступне допоміжне обладнання і послуги: ракетні симулятори; блоки охолодження акумуляторів; набори інструментів; запасні частини; навчання; технічна допомога уряду США та підрядників; транспортування; та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки

Вказується, що угода підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, "покращуючи безпеку союзника НАТО, який є потугою у забезпеченні політичної та економічної стабільності в Європі".

Запропонований продаж покращить можливості Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом модернізації її існуючих командно-пускових установок та збільшення її оборонного арсеналу, тим самим посилюючи її здатність захищати суверенну територію Польщі та покращуючи її здатність виконувати вимоги НАТО